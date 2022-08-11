Son dakika 3. sayfa: Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haber... Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi Antalya'da yüklü miktarda eroin piyasaya sürülmeden yakalandı Mersin'den temin ettiği uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süreceği tespit edilen iki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da yüklü miktarda eroin piyasaya sürülmeden yakalandı

ANTALYA - Mersin'den temin ettiği uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süreceği tespit edilen iki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların bulunduğu tırda 3 çanta içerisinde 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.K. isimli şahsın kullanımında olan tırda, birlikte hareket ettiği İ.H.İ. isimli şahısla birlikte Mersin'den temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Antalya'da piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde edildi.

55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda M.K. ve İ.H.İ. isimli şahısların bulunduğu tırın çekici kısmında yapılan aramada; 3 çanta 111 paket daralı 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli M.K. ve İ.H.İ. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapıldı.