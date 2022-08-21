Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da aranan 5 şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı

Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da aranan 5 şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa haberi | Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.

Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde toplam 724 işyeri kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak olup 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title