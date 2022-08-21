Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da aranan 5 şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı

Antalya 3. sayfa haberi | Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.

Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde toplam 724 işyeri kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak olup 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. - ANTALYA