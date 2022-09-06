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Antalya 3. sayfa haberi: Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa haberi: Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı

Antalya haber... Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri bir süredir aranan şahıslar yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, mala zarar verme ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., ve hırsızlık suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.S'yi bir süre takibe aldı. Daha sonra iki şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Alanya 3. Sayfa Haberler

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