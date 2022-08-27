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Antalya 3. sayfa: Antalya'da 150 bin adet makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa: Antalya'da 150 bin adet makaron ele geçirildi

Antalya haberler: Antalya'da jandarmanın yaptığı kontrollerde yolcu otobüsünün bagajında 150 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın yaptığı kontrollerde yolcu otobüsünün bagajında 150 bin adet makaron ele geçirildi.

Jandarma, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adana istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı. Aramada 3 adet büyük boy sarı koli içerisinde 150 bin adet faturasız ve irsaliyesiz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Jandarma Antalya Adana 3. Sayfa Haberler

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