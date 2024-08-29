Antakya'da Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda zeytinlik alanda hasar meydana geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinile bilgilere göre Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı zeytinlik alanda hasar meydana geldi. - HATAY