Antakya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıldırım düştüğü ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Antakya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü. Yıldırım düştüğü Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
