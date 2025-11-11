Antakya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Antakya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü. Yıldırım düştüğü Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - HATAY