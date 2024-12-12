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Antakya'da Yavru Köpek Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Antakya'da Yavru Köpek Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat kuyuına düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat çalışmalarının devam ettiği mahallede yavru köpeğin fore kazık (inşaat yüklerini sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) kuyusuna düştüğü fark edildi. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 17 metre derinliğe sahip kuyuya düşen köpeği kurtardı. Kuyudan kurtarılan köpek, beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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