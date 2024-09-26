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Antakya'da Yangında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Antakya'da Yangında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası vatandaş hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken o esnada yoğun dumandan etkilenen bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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