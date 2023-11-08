Antakya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 49,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Demirköprü Mahallesi'nde durdukları C.İ.ve A.E'nin üst araması ile A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada 49,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken C.İ. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.