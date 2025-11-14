Haberler

Antakya'da Trafik Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 23 yaşındaki Zehra Fındık, kanala düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi çevreyolu üzerinden yaşandı. H.K. idaresindeki 27 TM 528 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaya 23 yaşındaki Zehra Fındık'a çarptı. Hafif ticari aracın çarpmasıyla Fındık, kanala düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Fındık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
