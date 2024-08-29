Antakya'da Tofaş Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde direğe çarparak hurdaya dönen Tofaş'ta ki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Antakya ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. 06 DMA 117 plakalı Tofaş marka otomobil, trafikte seyir halde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY