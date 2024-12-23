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Antakya'da Sondaj Kuyuuna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Antakya'da Sondaj Kuyuuna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 17 metre derinliğe sahip sondaj kuyusuna yavru köpek düştü. Yavru köpeğin kuyuya düştüğünü gören sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahaleleri sonucunda kuyuda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı. 17 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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