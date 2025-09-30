Haberler

Antakya'da Silahla Yağma Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, işlediği silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Antakya Akasya Mahallesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
