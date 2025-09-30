Antakya'da Silahla Yağma Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, işlediği silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde işlediği silahla yağma suçundan hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Antakya Akasya Mahallesinde yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY