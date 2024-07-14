Üye Girişi
Haberler

Antakya'da Sanayi Sitesi'nde çöplük yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde Sanayi Sitesi'nde çıkan çöplük yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Sanayi Sitesi'nde çıkan çöplük yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde çöplük yangını çıktı. Bir işyerinin yanındaki çöplük alanda çıkan yangını gören işyeri sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antakya Hatay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title