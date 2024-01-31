Üye Girişi
Haberler

Antakya'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde prefabrik evde meydana geken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya İlçesi Karaali Mahallesi'nde prefabrik evde yangın meydana geldi. Evde yaşayanların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Serinyol itfaiye müfrezesi ekiplerinin olay müdahalesiyle hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Prefabrik evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antakya İtfaiye Yaralanma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title