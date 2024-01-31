Antakya'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde prefabrik evde meydana geken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya İlçesi Karaali Mahallesi'nde prefabrik evde yangın meydana geldi. Evde yaşayanların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Serinyol itfaiye müfrezesi ekiplerinin olay müdahalesiyle hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Prefabrik evde maddi hasar oluştu. - HATAY