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Antakya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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