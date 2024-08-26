Antakya'da Park Halindeki Araç Alevlere Teslim Oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan araçta hasar oluştu.
Yangın, Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki FİAT marka hafif ticari araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluştu. - HATAY