Antakya'da yanan otomobilde hasar oluştu
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir otomobilde çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa