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Antakya'da Otomobil Kanalda Devrildi: 5 Yaralı

Antakya'da Otomobil Kanalda Devrildi: 5 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin orta refüje çarparak su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine hızla müdahale eden ekipler, yaralıları kurtararak hastaneye sevk etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde orta refüje çarparak kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Güldüren kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan H.M.O. yönetimindeki 31 DR 495 Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak su kanalına devrildi. Kazada otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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