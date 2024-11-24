Antakya'da Otomobil Kanalda Devrildi: 5 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde orta refüje çarparak kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Güldüren kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan H.M.O. yönetimindeki 31 DR 495 Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak su kanalına devrildi. Kazada otomobil içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY