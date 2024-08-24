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Antakya'da Orman Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangın, ormanlık alan sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangın, ormanlık alan sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi'nde yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana sıçramadan yangını söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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