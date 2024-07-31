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Antakya'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman ürünleri ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Orman ürünleri üreten fabrikadaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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