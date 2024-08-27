Antakya'da motosikletli otomobille çarpıştı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz"

Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirterek, "Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananlarının, motosiklet sürücülerini önemsemediğinden kaynaklanıyor. Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var. Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY