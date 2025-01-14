Antakya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin yola savurduğu motosikletli kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Seymen Demirel (25) idaresindeki 31 APL 568 plakalı motosiklet, 31 ACR 681 plakalı wolskagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne bu kez de H.Y. idaresindeki 55 JV 755 plakalı çekici kamyonet çarptı. Genç motosikletli olay yerinde can verdi. Demirel'in cansız bedeni sağlık ekiplerince ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - HATAY