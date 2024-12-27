Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Binada hasara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa