Antakya'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Binada hasara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY