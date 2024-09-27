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Antakya'da Metruk Bina Yangını Söndürüldü

Antakya'da Metruk Bina Yangını Söndürüldü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesinde bulunan metruk bina alevlere teslim oldu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bina yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Antakya 3-sayfa Yaşam hatay Olay

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