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Antakya'da Metruk Bina Yangını

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kuyulu Mahallesi'nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve söndürdü.

Antakya'da metruk bina alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesinde bulunan metruk bina alevlere teslim oldu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bina yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Antakya'da Metruk Bina Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Antakya Çevre Yaşam Hatay

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