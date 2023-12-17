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Antakya'da Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü alev alev yandı

17 Aralık 2023 12:39 Güncelleme: 12:41 Abone Ol

Antakya ilçesinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve müdahaleleri devam ediyor.