Antakya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, kediyi sepet yardımıyla kurtardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Ağacta mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kediyi sepet yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY