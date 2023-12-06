Antakya'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesinde meydana geldi. Sitedeki palmiye ağacına kedi tırmandı. Palmiye ağacına tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.