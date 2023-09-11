Antakya'da kurum ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kurum ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kurum ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent Mahallesi'nde bulunan kurum ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen C.A.E, A.S. ve Ö.K. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.