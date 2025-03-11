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Antakya'da Kümes Çadırında Yangın Çıktı

Antakya'da Kümes Çadırında Yangın Çıktı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kümes olarak kullanılan çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası çadır kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kümes olarak kullanılan çadır alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede kümes olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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