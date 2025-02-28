Antakya'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde Akevler Mahallesi'nde bir şantiye alanındaki konteyner yandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan şantiye alandaki konteynerde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa