Antakya'da kaza: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yol kenarına uçarak yan duran araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Yeni Stadyum yolu mevkiinde meydana geldi. Tek taraflı olan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına uçarak yan durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. - HATAY