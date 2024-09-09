Antakya'da kavşakta motosiklet kazası

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta karşıya geçmek isteyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor"

Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, "Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var" ifadelerini kullandı. - HATAY