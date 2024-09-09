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Antakya'da kavşakta motosiklet kazası

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Antakya ilçesinde meydana gelen kavşakta motosiklet kazası anları kameraya yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin dikkatsizlikleri ve ışık cihazlarının sorunlarına dikkat çekildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta karşıya geçmek isteyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor"

Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, "Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antakya 3-sayfa Güncel hatay Kaza

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