Antakya'da Kamyonet Yangını Konteynıra Sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kamyonette başlayan yangın, malzeme dolu konteynıra sıçrarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyonet yanmaya başladı. Kamyonette başlayan yangın yakınında bulunan malzeme dolu konteynera sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı kamyonet ve konteynerdaki bazı malzemeler zarar gördü. - HATAY