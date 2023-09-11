Antakya'da işyeri ve kurum hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraykent mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya ilçesinde Saraykent mahallesinde meydana gelen hırsızlığın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. İşyerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından aranan C.A.E., A.S ve Ö.K tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY