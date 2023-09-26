Antakya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, Güzelburç Mahallesi'ndeki işletmede hırsızlık yaptığı iddia edilen H.A.H, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa