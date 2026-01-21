Haberler

Hatay'da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evden 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınmasının ardından yakalanan şüpheli M.Ö. tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evden yaklaşık 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 18 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde yaşandı. Meydana gelen mala zarar verme ve ikametten hırsızlık olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi M.Ö., düzenlenen operasyonla saklandığı otel odasında, suça konu ziynet eşyaları ve nakit para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

