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Antakya'da Hafriyat Kamyonu Köprü Çöktü, Sürücü Yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir hafriyat kamyonu, köprünün çökmesi sonucu dereye düştü. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu, geçişi sırasında köprünün çökmesiyle dereye düştü.

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçişi esnasında köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle hafriyat kamyonu dereye düştü. Sürücü yaralanırken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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