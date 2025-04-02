Antakya'da Hafif Ticari Araçla Bağlı Köpek Yolu Metrelerce Gitti
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir hafif ticari aracın arkasına bağlı köpekle yol alması dikkat çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, köpeğin zor durumu karşısında sürücünün müdahalesine tanıklık etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın arkasına bağlı köpekle metrelerce yol gittiği anlar kameraya yansıdı.
Olay, Antakya - Samandağ yolunda yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir haldeki otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen hafif ticari aracın arkasına bağlı köpeği fark etti. Köpeğin araca bağlı olduğunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Hafif ticari aracın arkasına bağlı olan köpekle metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeği fark eden hafif ticari araç sürücüsü, durup köpeği bagaja koyduktan sonra yola devam etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa