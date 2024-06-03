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Antakya'da ev yangınında araç kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangın, park halindeki araca sıçradı ve araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evde başlayan yangından sıçrayan alevler, park halindeki aracı kullanılmaz hale getirdi.

Antakya Esentepe Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın park halindeki Hyundai marka araca sıçradı. Alevlere teslim olan otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının evin elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı düşünülüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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