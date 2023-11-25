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Antakya'da ev ve araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.