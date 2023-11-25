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Antakya'da ev ve araçta uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ş.O'nun evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada, 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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