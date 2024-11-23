Antakya'da Elektrik Kablosunda Patlama: Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik kablosu, yaşanan patlama sonrası alevlere teslim oldu. Kablodaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden ötürü elektrik kablosunda patlama oldu. Kısa sürede yanmaya başlayan kablo, alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kabloda çıkan yangını söndürdü. Kablonun yanmasından dolayı bir süre mahalle elektriksiz kalırken, kablodaki patlama kameraya yansıdı.

Kablonun araçlara yakın bir noktada alev aldığını belirten Muhtar Yusuf Alkaya, "Mahalle sakinleri beni arayarak elektrik kablolarını yandığını haberini verdi. Hemen olay yerine geldim. Olay yerine gelince itfaiye ekipleri ve yetkilileri aradım. Ekipler gelerek gerekenleri yaptılar. Yanan kabloları değiştirdiler. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama burada araçlarımız yanabilirdi. Son anda araçlarımızı buradan kaldırmasaydık araçlarımız yanardı. Yetkililerin mahallemize gelip keşif yapmalarını istiyoruz. Elektrik direkleri veya kablolarla ilgili ağırlık varsa yeni direkler veya trafolar koyalım. Bir ağırlık olmasın. Son anda yetişmeseydik araçlarımız yanabilirdi" ifadelerini kullandı. - HATAY