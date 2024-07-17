Antakya'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 2 konteyner alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşların kaldığı konteynerda aniden yangın çıktı. 2 prefabrik konteynerin alevlere teslim olduğu yangında, bir vatandaş duman etkilendi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale yaparak hastaneye götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

"Buzdolabını fişini prize koydum ve her şey yandı"

Yangının çıktığı konteynerde yaşayan Omar Abdurrahman Daduş, "Buzdolabını fişini prize koydum ve her şey yandı. Abim yaralandı" ifadelerini kullandı. - HATAY