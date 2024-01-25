Antakya'da çıkan yangında evde maddi hasar oluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan yangını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY