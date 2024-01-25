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Antakya'da çıkan yangında evde maddi hasar oluştu

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Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan yangını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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