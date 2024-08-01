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Antakya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangına; 1 hava aracı, 9 arasöz, 2 su tankeri ve ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ormanın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına; 1 hava aracı, 9 arasöz, 2 su tankeri ve ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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