Antakya'da çıkan konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
Abone Ol
Güncelleme:
Antakya'da, Odabaşı Mahallesinde çıkan konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner kullanılamaz hale geldi.
Hatay Antakya'da çıkan konteyner yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.
Antakya'da, Odabaşı Mahallesinde çıkan konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa