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Antakya'da çıkan konteyner yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

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Antakya'da, Odabaşı Mahallesinde çıkan konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay Antakya'da çıkan konteyner yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Antakya'da, Odabaşı Mahallesinde çıkan konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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