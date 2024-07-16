Antakya'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yanan çadır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde çadır yangını meydana geldi. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların çadırı depo olarak kullandığı öğrenildi. - HATAY