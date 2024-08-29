Antakya'da bir tarlada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde Ekinci Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Bilinmeyen nedenden dolayı tarlada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. - HATAY
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