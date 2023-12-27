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Antakya'da Bir Kişi Silahla Öldürüldü, 6 Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Eylül 2023 tarihinde Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halindeki araca ateş açılması sonucu sürücü S.K. vurularak hayatını kaybetti. Sürücü hayatını kaybedince kaza yapan araçta bulunan iki kişi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda cinayeti, A.T., M.E.D., M.A., H.D., B.B., S.K. ve C.Ç. isimli şüphelilerin işlediği belirlenerek, şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T., M.E.D., M.A., H.D., S.K. ve B.B. tutuklanırken, C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Eylül Hatay Tutuklama Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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